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Giriş Tarihi: 27.11.2021 01:23

Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

AA
Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Manisa’nın Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında merkez, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütünün propagandasını yapma ile suçu ve suçluyu övme suçlarından haklarında soruşturma yürütülen 7 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel içerikli dokümanlar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve malzemeler ile 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
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