PKK’lı teröriste AYM’den 40 bin lira tazminat

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

Bunun üzerine Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, başvurucular hakkındaki hapis cezalarının infazının durdurulmasına yer olmadığına hükmetti. Söz konusu karar sonrası Erdoğan Yakışan, Ümit Işık ve Behzet Çakar tekrar Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine, Behzet Çakar'a 40 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

PKK terör örgütüne üye olma, örgüt adına silahlı eylem ve faaliyetlerde bulunma suçlamalarıyla Erdoğan Yakışan, Ümit Işık ve Behzet Çakar hakkında soruşturma başlatıldı. Anılan soruşturma kapsamında Erdoğan Yakışan, Ümit Işık ve Behzet Çakar farklı tarihlerde tutuklandı ve ilerleyen süreçte tahliye edildi. Başsavcılık tarafından düzenlenen iddianameyle açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi Erdoğan Yakışan ve Ümit Işık'ın müebbet hapis, Behzet Çakar'ın ise hapis ve adli para cezalarıyla cezalandırılmasına karar verdi. Anılan karar Yargıtay 9. Ceza Dairesince onandı.



KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI



Erdoğan Yakışan ve Ümit Işık'ın yurt dışında bulunduklarının tespit edilmesi nedeniyle kırmızı bülten çıkartıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Behzet Çakar'ın mahkûmiyet hükmünün infazına 20.5.2015 tarihinde başlandığı ve koşullu salıverilme tarihinin 21.8.2020 olduğunu bildirdi.



AYM: YENİDEN YARGILAMA YAPILMASINDA HUKUKİ YARAR VAR



Başvurucular, müdafi yardımından yararlanmama hakkı, hakkaniyete uygun yargılanma hakkı, makul sürede yargılanma hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini belirterek 2.10.2014 tarihinde Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi 13.09.2018 tarihinde yaptığı inceleme sonunda hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine, sonuçların ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar olduğuna karar verdi.



MAHKEME İNFAZIN DURDURULMASINA YER OLMADIĞINA HÜKMETTİ



Başvurucular söz konusu karar sonrası Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine müracaat ederek yargılamanın yenilenmesini ve mahkumiyet hükümlerinin infazının durdurulmasına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, başvurucular hakkında onanan hapis cezalarının infazının durdurulmasına yer olmadığına hükmetti. Başvurucular anılan karara itiraz etti ancak mahkeme itirazın reddine kesin olarak karar verdi.



BEHZET ÇAKAR'IN DOSYASI AYRILDI



Söz konusu karar sonrası başvurucular 16.01.2019 tarihinde bireysel başvuruda bulundu. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada, mahkeme Behzet Çakar hakkında infazın durdurulmasına karar verdi ve tahliye edildi. Mahkeme, 9.11.2020 tarihli duruşmada Behzet Çakar yönünden davaların ayrılmasına karar verdi ve yargılamaya bir başka dosya üzerinden devam edildi.



BAKANLIK: İHLAL YOK



Bakanlık, Erdoğan Yakışan ve Ümit Işık'ın ceza infaz kurumunda bulunmamaları nedeniyle hürriyetlerinin kısıtlanmadığını, söz konusu kişilerin somut olay bağlamında mağdur sıfatı yokluğu nedeniyle iddiaların kabul edilemez bulunması gerektiğini kaydetti.

Bakanlık, Behzet Çakar hakkında mahkemece verilmiş bir mahkumiyet kararına dayalı ve kanuna uygun bir tutmanın söz konusu olduğunu, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına yönelik bir ihlalin bulunmadığını bildirdi.



YÜKSEK MAHKEMEDEN İHLAL VE TAZMİNAT KARARI



Anayasa Mahkemesi, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın Erdoğan Yakışan ve Ümit Işık yönünden kabul edilemez olduğuna karar verdi. Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmeyerek hapis cezasının infazına devam edilmesinin hukuki olmaması dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Behzet Çakar'a 40 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.