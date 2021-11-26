Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 36 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 26.11.2021 08:48

Son dakika: Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 36 gözaltı kararı

İHA
Son dakika: Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 36 gözaltı kararı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında FETÖ/PDY tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan halihazırda 12‘si avukat ve avukat stajyeri olan toplam 36 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında FETÖ/PDY tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan halihazırda 12'si avukat ve avukat stajyeri olan toplam 36 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

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Son dakika: Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 36 gözaltı kararı
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