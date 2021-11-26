Tarkan’ın firar eden kuzeni Servet Tevetoğlu tutuklandı

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde 2017 yılında Ercan Gönülkırmaz bir şarküteri açmak için dükkan kiraladı. Bir süre sonra dükkana gelen bazı kişiler, burada bir şarküteri görmek istemedikleri gerekçesiyle Ercan Gönülkırmaz'ı tehdit edip, iş yerini kapatmasını istedi. Gönülkırmaz'ın tehditlere aldırış etmemesi üzerine 17 Ocak 2017'de 2 araç ile dükkanın önüne gelen şüpheliler dükkana kurşun yağdırdı. Gönülkırmaz olayda yaralanıp üst kata kaçınca bu kez zanlılar dükkanı yaktı. Olayda Ercan Gönülkırmaz hayatını kaybetti. Temmuz ayında Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6. duruşmada dava dosyasının tek tutuklu sanığı Servet Tevetoğlu da tutuklu kaldığı süre gerekçe gösterilerek 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefaletle ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ancak Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sürerken, başka bir suçtan hükümlü sanık Servet Tevetoğlu'nun 2019'da Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesi sonucunda hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Tevetoğlu Edirne'de yakalandı.



"YENİDEN TUTUKLANMAKTAN KORKTUM, KAÇTIM"



Servet Tevetoğlu savunmasında "Ben bu dosyada tahliye olduğumda kardeşim kanser tedavisi görüyordu. 3 ay sonra da kendisini kaybettik. Hem bundan hem de bana takdir edilen kefaleti ödeme imkanım olmadığımdan adli kontrol şartını yerine getiremedim. Bu dosyadan tahliye olunca açık cezaevine geçtim. Bir hafta kaldım. Daha sonra izne çıktım. O dönemde bütün gazete ve televizyonlarda haberler çıktı. Bunun üzerine hakkımda yeniden tutuklama çıkacağını düşünerek korktum. Bundan dolayı da açık cezaevine tekrar dönemedim. Şu anda Edirne Uzunköprü'de yakalandım. Buraya bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Onun yanında kalırım diye gelmiştim" dedi.

EDİRNE'DE YAKALANDI, TUTUKLANDI

Edirne Uzunköprü'de yakalanan Tevetoğlu'nun mahkemece tutuklanmasına karar verildi.