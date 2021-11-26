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Giriş Tarihi: 26.11.2021 18:09

Tunceli’de 2 şahıs terör örgütüne yardım ve yataklıktan tutuklandı!

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ

Tunceli’de 21 Ekim 2021 tarihinde Ovacık İlçesi kırsalında gerçekleştirilen ve 2 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal incelemede örgüte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen N.S. isimli kadın ile S.S. isimli erkek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "21 Ekim 2021 tarihinde Tunceli-Ovacık Kırsalında gerçekleştirilen ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde; terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları Ovacık Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

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Tunceli’de 2 şahıs terör örgütüne yardım ve yataklıktan tutuklandı!
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