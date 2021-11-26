Yargıyı eleştiren muhalefete demokrasi dersi! Adalet Bakanı Gül açıkladı: Koruma kararları yüzde 43 arttı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soru ve eleştirileri yanıtlayan Gül, şu mesajları verdi: 430 BİN KARAR: İstanbul Sözleşmesi feshinden önce geçen 10 aylık dönemde 236 bin 882 dosyada 658 bin 232 tedbir kararı verilmiştir. Bu tedbir kararları 216 bin 763 kişiye yönelik tesis edilmiştir. Sözleşmenin feshinden sonra ise dört ay gibi kısa bir süre içinde, 141 bin 360 dosya açılmış 430 bin 745 tedbir kararı verilmiştir, bu kararlar 140 bin 244 kişiye yöneliktir. Bu veriler dikkate alındığında bir önceki döneme göre yüzde 43 daha yüksek tedbir kararlarının verildiği, dolayısıyla 'Sözleşme fesholdu, tedbir kararları azaldı ' yönündeki bir iddianın da bu anlamda doğru olmadığı açıktır.

ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN RUH SAĞLIĞI YASASI



MHP'nin ruh sağlığı yasası hazırlığı önemlidir. Özellikle işin, kadın şiddete uğramadan, mağdur mağduriyete uğramadan çözülmesine gerekir. Buna dönük önemli bir çalışma. Bu konunun da yine, masa ya yatırılması gerekir.

FATMA ABLANIN ENDEKSİ



Amerika Barolar Birliğinin nemli b ir paydaşı olduğu kurumların endeksi yerine benim için Trabzon'daki Fatma ablamın, Diyarbakır'daki Ali amcanın, endeksi önemli. 2015'te adalet hizmetlerinden memnuniyet yüzde 50 ,4 iken 2020 yılında yüzde 60,6 olmuştur; TÜİK'in verisi. Yani 2010'da 37,2 'yken, geçtiğimiz yıl 53, 5 iken bu yıl 60,4 .

DEMOKRASİ DERSİ

Gül, muhalefetin eleştirileri karşılık "Ben yargının başı değilim. Anayasa'dan, kanunlardan almadığım hiçbir yetkiyi kullanmam. Hakimler ve savcılar kendi kararlarını kendileri veriyor" diyerek demokrasi dersi de verdi.

Hakim ve savcı sınavlarına ilişkin eleştiren Gül, "Artık soru çalanlar değil Anadolu çocukları hakim-savcı oluyor" yanıtını verdi.

Gül, "Yeni Türkiye" ajandasıyla yola çıktıklarını, bu hedeften dönmeden yola devam edeceklerini, yeni anayasa ile çalışmalarını taçlandıracaklarını kaydetti.