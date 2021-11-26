“Yüce Türk ulusu her zaman bizimle olmuştur”

Cumhurbaşkanı Tatar "Seçilmemin ardından iki devletli çözüm modeline dayanan yeni siyaset anlayışı ile kararlı bir duruş ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini geliştirmek için var gücümüzle büyük bir uğraş veriyoruz." diyerek SABAH'a verdiği özel demeçte şu ifadelere yer verdi.

"Bildiğiniz gibi on yıllardır ülkemize uygulanan haksız izolasyonlar var. Bu nedenle doğrudan ticaret konusunda güçlüklerle karşılaşmaktayız. Bu noktada, Anavatanımız Türkiye'nin desteği ile ülkemizde özelikle ulaşım, haberleşme gibi altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

Ekonomimizin temel taşlarını turizm ve yükseköğrenim gibi hizmet sektörleri oluşturmaktadır. Yükseköğrenim, Devlet tarafından teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu nedenle bir ada Devleti olarak KKTC "bir yükseköğrenim vahası" olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz aynı zamanda Doğu Akdeniz'de de önemli ve cazibesi artan bir tatil yeridir.

Öte yandan pek çok uluslararası ilişkiler ve hukuk uzmanları KKTC'nin, devlet olabilmenin tüm şartlarını yerine getirdiği konusunda fikir beyan etmektedir. KKTC çok iyi korunan ve sınırları belli bir toprak parçasına, egemenliği altındaki bu topraklarda ekonomik yaşamın sürdürülebileceği önemli bir nüfusa, devleti ve tüm kurumlarıyla sürdürülebilir bir yapıya ve 20 ülkede bulunan temsilcilikleriyle dış ülkelerle de ilişki kurabilecek kapasiteye sahiptir. Üstelik oldukça demokratik bir sisteme de sahiptir. Bütün bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda KKTC'nin tanınması önündeki engeller hukuksal ve etik değil tamamı ile siyasidir."

ANAVATAN TÜRKİYE'NİN DESTEK VE KATKILARI HER GEÇEN GÜN GİDEREK ARTIYOR

"Biz Kuzey Kıbrıs'ın geleceğini oldukça parlak görüyoruz" diyen Tatar, makamında yaptığımız görüşmede ifadelerini şöyle sürdürdü.

"Anavatan Türkiye'nin destek ve katkılarıyla her geçen gün altyapısını geliştiren ve başta turizm, yüksek öğrenim ve hizmet sektörleri olmak üzere devamlı bir gelişim içinde olan KKTC, iyi eğitimli gelişmiş insan gücü ile çok daha ileriye gidecek bir noktadadır. Bizi zorlayan en büyük engel üzerimizdeki haksız izolasyonlardır. Başta anavatanımız Türkiye'nin desteği ile bu engelleri çok kısa zamanda aşacağımızı düşünüyoruz. Ülkemizin, halkımızın ve yetişen yeni nesillerin geleceğini belirsizlikler içerisinde tehlikeye atmamız söz konusu değildir. Halkımızın 1974 öncesinin karanlık günlerine dönmesine müsaade edilmeyecektir. Bu konuda herkes rahat olsun ve bize güvenmeye devam etsin.

EGEMEN EŞİT İKİ DEVLETİN VARLIĞINA DAYALI ÇÖZÜM ŞEKLİNDEN GERİ ADIM ATMAYIZ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm modeli ile ilgili şu görüşlerinde; "Halkımıza özgürlüğü ve bağımsızlığı, tüm Kıbrıs'a barışı ve huzuru getirdik. Halkımızın vatan bildiği bu topraklarda kendi devletinin çatısı altında sonsuza dek yaşayacağını, egemenliği ile özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini, Rum'un azınlığı olmayacağını dünyaya sürekli haykırıyoruz Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın, egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerimizin haklı, doğru ve kalıcı olduğunu ve bundan geri adım atılamayacağını belirtmesi tüm dünyaya yönelik çok önemli bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

Federal temele dayalı çözüm şekli gerçekleşmeyecek bir hayal olarak kaldığını belirten Tatar, "Tek gerçekçi çözüm, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olan Türkiye tarafından desteklenen egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm şeklidir. Bundan asla geriye dönüş yoktur.

Tatar, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkının geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yalnız bırakılmayacağını, bundan sonra da her türlü yardım ve katkının süreceğini belirtmiş olması da KKTC'nin daha da kalkınması ve güçlenmesi için oldukça önemlidir. Bu nedenle de teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

KKTC İLE TÜRKİYE TEK VUCUTTUR

"Maraş açılımımızın ikinci adımı da çözülemeyen Kıbrıs sorununun oluşturduğu mağduriyetlerin ve insan haklarının da yerine getirilmesi niyetiyle pilot bölgenin askeri bölge statüsünden sivile dönüştürülebilmesi olmuştur" diyen Tatar, "KKTC ile Türkiye etle tırnak gibidir, aramızda kan, can ve gönül bağları vardır. Kim ne yaparsa yapsın, hangi saldırılar gelirse gelsin, bu bağların koparılması mümkün değildir. Herkes şunu çok iyi bilsin ki Anavatan Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız, can, kan ve gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.