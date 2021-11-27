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Giriş Tarihi: 27.11.2021 10:46 Son Güncelleme: 27.11.2021 10:58

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde, taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında bulunan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda:
"Teröre ve teröriste geçit yok!
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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