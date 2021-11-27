Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda:
"Teröre ve teröriste geçit yok!
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2021
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/0cG111697U