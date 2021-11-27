Başsavcı Vekili Can Tuncay, FETÖ’nün korkulu rüyası! 2 yılda 3 bin 450 kripto FETÖ’cü deşifre edildi

İstanbul'da çok önemli FETÖ soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, 2 yıl önce İzmir'e atandı. 2 yıl İzmir'e atandı. TSK'daki kripto FETÖ'cüleri belirlemek için özel bir ekip kurulurken, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturmaların bilançosu da ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü/kontörlü hatlarla irtibatların tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığında kurulan ülke geneli veri havuzu kullanarak 19 Kasım 2019'dan bu yana düzenlenen 23 operasyon düzenledi. Örgütle bağlantısı tespit edilen 3 bin 450 asker deşifre edildi.





Bu askerlerden 2 bin 221'inin muvazzaf, 650'sinin muvazzaf olmayan asker olduğu, 609'unun darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bin 525'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 500 şüpheli faydalı itirafçı oldu. 965 şüpheli tutuklama istemiyle sevk edildikleri adliyede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları, kuvvetli suç şüphesi bulunsa da adli kontrol tedbirinin ölçülü olması, mükerrer soruşturma ve sağlık durumu gibi nedenlerden dolayı adli kontrol kaydıyla serbest kaldı. Firari 317 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.





SON OPERASYONDA 44 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



İzmir merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 23 Kasım'da başlatılan soruşturmada 15'i muvazzaf ve 32'si eski asker, 65'i 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilişikleri kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Zanlılar hakkında "Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı", "örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi", "askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama kullanma" gibi deliller bulundu. Şüphelilerden 96'sı, İzmir ve 21 ilde eş zamanlı operasyonla yakalandı. 96 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Şüphelilerden 9'u delil durumu, 2'si sağlık sorunu, 26'sı da "faydalı itirafçı" olmaları nedeniyle kolluk birimlerince salıverildi. Adliyeye sevk edilen 59 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Serbest bırakılan şüphelilerden 7'si için konutu terk etmeme, 8 için de düzenli imza verme adli kontrol şartı getirildi. Henüz yakalanamayan 16 şüpheliden 13'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, şüphelileri yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.