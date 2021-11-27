DEVA kurucusuna casusluktan gözaltı

Demokrasi
ve Atılım Partisi (DEVA) kurucularından Metin Gürcan
, Ankara
emniyetinin uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibi sonrasında yurt dışına siyasi bilgiler sızdırdığı iddiasıyla dün İstanbul
'daki evinde gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEVA Partisi
kurucularından Metin Gürcan'ın, "siyasi casusluk" yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gürcan, uzun süre fiziki ve teknik takibe alındı. Soruşturma çerçevesinde Gürcan'ın yurt dışı bağlantılarına siyasi bilgi sızdırdığının tespitinin ardından Gürcan hakkında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan gözaltı kararı verildi.
EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Gürcan, Ankara İl Emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün sabaha karşı İstanbul Bakırköy'deki evinde gözaltına alındı. Evde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Gürcan, gözaltı işlemi sırasında sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Gürcan, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
ise, partisinin kurucu üyesi Gürcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "2020 yılındaki bir soruşturmaya dayanarak bu işlemin yapıldığı bilgisini almış durumdayız. Hukukçu arkadaşlarımız konuyu yakından takip ediyor" dedi.