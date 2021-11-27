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Giriş Tarihi: 27.11.2021

‘Devlet yanan evimizden daha güzelini yaptı’

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
‘Devlet yanan evimizden daha güzelini yaptı’
Osmaniye'de 28 Temmuz'da başlayan ve Kadirli ilçesi Karatepe Köyü'ne sıçrayan yangında, zarar gören 4 ev sahibi yuvalarına kavuştu. Yeni evine kısa sürede kavuşan Bilal Torşahin "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Devletimiz bize yanan evimizden daha iyisini, daha sağlamını, daha güzelini yaptı. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi eşyalar, yangından hemen sonra verildi. Devletimiz bize sahip çıktı. Başlarından atmadılar" dedi. Fazlı Torşahin, "Her şeyimizi kaybetmiştik. Evimize kavuştuk, sevinçliyiz" diye konuştu.
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‘Devlet yanan evimizden daha güzelini yaptı’
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