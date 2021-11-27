Eski polis akademisi öğrencilerine operasyon

POLİS Akademisi Başkanlığı
'na bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Polis Koleji
'nden ilişiği kesilen, FETÖ'yle ilişkileri devam eden 36 eski öğrenci hakkında Ankara
merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2015'te 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi Polis Koleji'nden ilişiği kesilen 36 öğrenci hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan halihazırda 12'si avukat ve avukat stajyeri oldukları belirlendi.