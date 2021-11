Halkımızı yüksek faize ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir 'de yapımı tamamlanan 100 tesisin toplu açılışı için Menemen ilçesindeki törene katıldı. Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: CHP ekibi "Ülke yandı, bitti" diye ortalığı birbirine katıyor. Bu ülke onların sorumluluk üstlendiği dönemde gecelik yüzde 7500'leri bulan faizleri gördü mü? Bu ülke onların döneminde başbakanlığın önüne yazar kasa fırlatıldığı zamanları yaşadı mı? Bunları 18 yaş altı grup bilmez. Bu ülke onların döneminde bankaların içleri boşaltılarak milletin cebinden 100 milyarca doların çalındığı ihanetleri gördü. Biz onlardan böyle bir ülke devraldık.Milletimiz geçmişte çok ciddi çileler çekti. Büyük atılımımızın rahatsız ettiği malum çevreler rahat durmadı. Partimizi kapatmaya çalışmaktan sokakları karıştırmaya, ekonomik sabotajlara kadar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu süreçte çalıştık çabaladık bir şeyi hiç aklımızdan çıkarmadık.İktidara gelir gelmez IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF'yi bu ülkeden kim çıkardı? CHP'nin parti sözcü IMF ile el ele, kol kola geziyor. Çünkü onlar IMF'nin dilinden anlar. Biz 23.5 milyar dolar borcu Mayıs 2013'te ödedik ve gönderdik. Merkez Bankası 'nın döviz rezervi 27.5 milyar dolardı, şimdi 127 milyar dolar. Nereden nereye.Attığımız her adımın, ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmetin gerisinde Türkiye 'yi kendi imkân ve gayretleriyle yoluna devam edebilecek bir ülke olma gayreti vardı. "Dünya 5'ten büyüktür" diyoruz ya, işte ekonomide de aynısını söylüyoruz. IMF ve Dünya Bankası üzerinden küresel ekonomiyi haraca bağlayanlara " Dünya ekonomisi 5'ten büyüktür" diyerek karşı çıkıyoruz.Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Var güçleriyle üzerimize geliyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı politikamızdan geri döndüremeyecekler. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek. Faizle para kazanmanın önünü kesecek adımlar atacağız.Milletimizi paniğe ve karamsarlığa sürükleyerek ülkenin felaketinden, siyasi çıkar devşirme kurnazlığına yelteniyorlar. Bu mandacıların kendilerine sunulan hazır reçeteler dışında milletin hayrına eser üretme gayretleri olduğu görülmemiştir.Bunlara verilen görev, emperyalistlerin 1923'te bozulan oyununu, 2023'te tekrar devreye almak. 1923'te başaramadıkları gibi 2023'te de başaramayacaklar. Biz bu ekonomi politikasını öyle akşamdan sabaha düşünüp hayata geçirmedik. Artık ülkemiz ekonomisinin kronik hastalıklarını, etkilerini azaltma değil, tamamen tedavi etme aşamasına geçtik.Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, küresel siyaset ve para baronlarının şantajıymış... Bunların hiçbiri insanımızın aşından, geleceğinden daha önemli değildir. Bu mandacılar var güçleriyle üzerimize geliyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar ekonomi programımızdan vazgeçmeyeceğiz. Döviz kuru üzerinden karanlık senaryolar üretmeye çalışıyorlar. Türkiye 1970'lerin, 90'ların Türkiye'si değil. Mandacı iktisatçılar ve siyasetçiler de kabak gibi ortada kalır. Biz bunu terörle, darbecilerle mücadelemizde gördük. Onların yanında kimler vardı kimler. Bugün faiz, kur, enflasyon üzerinden ahkâm kesenlerin yarın havaya bakarak, ıslık çalarak başka mecralara yelken açacaklarından kuşkunuz olmasın.Başkan Erdoğan, İzmir Bayraklı Manavkuyu'da düzenlenen Deprem Konutları Teslim Töreni'ne katıldı. Törende Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde yapılan 546 konut ve 145 dükkân sahiplerine verildi.İzmir'de depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık, hiç kimseyi aç bırakmadık, açıkta bırakmadık, korunaksız, sahipsiz, çaresiz bırakmadık.Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık. Depremin ardından inşasına başlayıp bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir.Şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak takip ediyoruz. İzmir'in altyapısının yetersizliği yağan her yağmurda, yaşanan her yoğunlukta kendini belli ediyor. Bu şehri turist gibi ziyaret eden muhalefet partisinin genel başkanı, acaba kendi belediye başkanlarına İzmir'in hangi derdine derman olacak talimatı vermişti? Belediyelerin sorumluluğunda olan ve yıllardır en küçük çözüm üretilmeyen hususların suçunu hükümete atma cinliği dışında yaptıkları bir iş var mıdır?Hiçbir hizmet yapmadan, eser ortaya koymadan İzmir'e kendi ideolojik saplantılarının gömleğini giydirmeye çalışanların gerçek yüzlerini artık sizlerin de gördüğüne inanıyorum.Depremin ardından buraya geldiklerinde kendilerinden güvenli evlere sahip olmak için yardım isteyen vatandaşları, "Devlet yapsın" diyerek tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez. Türkiye'de İzmir dışında hiçbir yerde kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırması yapmayan belediye bulunmuyor. Körfez'deki konunun ve sellerin en önemli sebebi de budur. Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık. Tek kriterimiz, ülkemizin ve insanımızın neye ihtiyacı olduğudur. Bu anlayışla içme suyundan yol, köprü, metro gibi ulaşım projelerine kadar aslında yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan nice işleri merkezi yönetim bütçesiyle yürüttük. İlkemiz "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın".Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov'un davetlisi olarak bugün Türkmenistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, başkent Aşkabat'ta yarın düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne de katılacak.BAŞKAN Erdoğan, "2+1 konutları 160-80 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında bedelle sahiplerine vereceğiz. İlk 2 yılı ödemesiz toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre taksitleri 740 liradan başlayacak. Kira bedelinden bile düşük ödeme tutarlarıyla vatandaşlarımız evlerine kavuşacak. Bu alandaki projenin ilk etabını oluşturan 397 konut yılbaşına kadar tamamlanıp sahiplerine teslim edilecek" dedi.Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Milletin değerleri, hayat tarzı ve kaygıları üzerinden istismar siyaseti yapanların ne millete ne de ülkeye küçük bir faydası yok. Tam tersine kendileri sürekli gerilimden beslendiği için hep yalan, yanlış ve iftira ile sizleri oyalama yoluna gitmişlerdir. Halbuki ülkenin de milletin de ihtiyacı bizim yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetidir. Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu da verin. Önünüze koyacağı bir eseri ve hizmeti olmayanlara, hak ettikleri cevabı vermeye hazır mıyız?"BAŞKAN Erdoğan İzmirli gençlere bir de müjde verdi:Şehrimizin tarihinde önemli bir yeri olan TEKEL fabrikasını içinde kütüphanesi ve müzesi de olan bir kültür-sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz.Bugün İzmir'de vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran hangi hizmet varsa altında imzamız var. Şehri çamur deryasından kurtarıp modern yollara kavuşturan, verdiği her sözü tutan Asfalt Osman gibi efsane isimlerin İzmir'ini bugünkü acıklı haline getirenleri de sizlerin takdirine bırakıyorum.BAŞKAN Erdoğan, depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yenilenen ve Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin ismi verilen Alsancak Stadı'nın açılışını yaptı. Altay'ın altyapı ve kadın futbol takımı oyuncularıyla milli jimnastikçiler İbrahim Çolak ve Göksu Üçtaş Şanlı'yı da kurdele kesimine davet eden Erdoğan, "Altay ve Altınordu burayı birlikte, kardeşçe kullanacak. Mustafa Hoca diyor ki: 'İngiliz statları gibi.' Stadımız onlardan daha ileri. Sadece futbol değil, gençlik merkezinde kitaplarınızla birlikte olacaksınız" dedi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de katıldı.