Mecliste yapılan oylamada ise CHP grubu tesisin yapılması için gerekeni olan finansman desteğine ret kararı verdi. Meclis dosyasında ise bu durum, "Plan ve Bütçe- Çevre ve Enerji Komisyonları müşterek raporunda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 7 Seçim Dönemi 6'nci Toplantı Yılı Kasım Ayı Toplantılarının 21 Kasım 2018 tarihli 8'inci birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır" denilerek işlendiği görüldü.

İBB ‘ret’ oyu verdiği tesisin açılışını yaptı! | Video