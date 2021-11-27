İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan CHP’nin miting yalanına tepki: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de bir miting yapacaklarını duyurdu. Bunun üzerine gerçekleştirilecek miting için valilikten izin talep edildi ve valilik tarafından miting alanı olarak belirlenen Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Yanı Miting alanına izin verildi. Bunun üzerine CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Cumhuriyet Meydanında yapılmak istenen mitingden birilerinin korktuğunu ve bu yüzden izin verilmediğini belirterek, meydanın Kılıçdaroğlu'na kapatıldığını dile getirdi.
Aktay, miting için valilikten uzun süre dönüş olmadığını ve ikinci kez mitin için talepte bulunmaya gittiklerinde izin verilmediğini öne sürdü.
VALİLİK CHP'Yİ YALANLADI
Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Başkanlığı tarafından 04 Aralık 2021 Cumartesi günü ilimizde düzenlenmek istenen mitinge izin verilmediği yönündeki açıklamalar ve haberler tamamen asılsızdır.
İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nun 6. Maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda ilimizde toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları Mersin CHP İl Başkanlığı'nın da görüşü alınarak belirlenmiş ve mutat vasıtalarla ilan edilmiştir. Bu nedenle "Kent Merkezi Akdeniz İlçesi Cumhuriyet Meydanı" miting alanı olarak belirlenmediğinden, bu alanda siyasi parti mitingi gerçekleştirmek hukuken mümkün değildir.
CHP İl Başkanlığınca Valiliğimize verilen 25.11.2021 tarihli dilekçe ile "Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Yanı Miting Alanı"nda yapılmak istenilen mitingin uygun görüldüğü Valiliğimizce yazılı olarak CHP İl Başkanlığına bildirildiği halde İl Başkanlığınca yapılan basın açıklamasındaki ifadelerin gerçekle bağdaşmayarak çarpıtılması talihsizliktir."
BAKAN SOYLU'DAN YANIT GECİKMEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gün içerisinde yaptığı açıklamada da, Mersin'deki mitingin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmasına Mersin Valiliği'nin izin vermediğini iddia etti.
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu'na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.
CHP’den miting yalanı