İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan CHP’nin miting yalanına tepki: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de bir miting yapacaklarını duyurdu. Bunun üzerine gerçekleştirilecek miting için valilikten izin talep edildi ve valilik tarafından miting alanı olarak belirlenen Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Yanı Miting alanına izin verildi. Bunun üzerine CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Cumhuriyet Meydanında yapılmak istenen mitingden birilerinin korktuğunu ve bu yüzden izin verilmediğini belirterek, meydanın Kılıçdaroğlu'na kapatıldığını dile getirdi.

Aktay, miting için valilikten uzun süre dönüş olmadığını ve ikinci kez mitin için talepte bulunmaya gittiklerinde izin verilmediğini öne sürdü.