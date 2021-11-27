Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı

GEZİ Parkı
olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala
'nın tahliye talebi reddedildi. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İstanbul 13
. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 52 sanıklı olan davada sanıklar ve avukatların talepleri alındı. Davanın tek tutuklu sanığı olan işadamı Osman Kavala'nın avukatları tahliye talebinde bulundu. Sanıklar ve avukatların talepleri alındıktan sonra Cumhuriyet
Savcısının görüşü soruldu. Savcı, Kavala'nın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, taleplere ilişkin karar almak için müzakereye çekildi. Kavala'nın tutukluluk durumunu gözden geçiren mahkeme heyeti, tahliye talebini reddetti. Üç hakimden oluşan heyetteki bir üye hakim, Kavala'nın tahliye edilmesi yönünde oy kullandı. Oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmiş oldu. Duruşma 17 Ocak'a ertelendi.