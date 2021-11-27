Kilis’ten acı haber: 1 şehit

Kilis'te, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan şüphelilere müdahale sırasında Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç (29) şehit düştü. Kilis'te bulunan 1. Hudut Alayı 3. Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde sınır hattında devriye görevinde olan askerler, Suriye
sınırından Türkiye
'ye yasadışı geçiş yapan bir grup tespit etti. Askerler sınırı geçmek isteyenlere "Dur" ihtarında bulunup, teslim olmaları çağrısında bulundu. Gruptan açılan ateş sonucu 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç ağır yaralandı. Hemen olay yerine gelen ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Savaş Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli 2 çocuk babası şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in cenazesi memleketi Gaziantep
'in Nurdağı
ilçesinde toprağa verilecek.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Kilis'te mülteci izlenimi ile yurda girmeye çalışan teröristlerce şehit edilen şehit Dinç'le ilgili operasyonlar sürüyor. Kilis'te saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.