PKK operasyonunda 6 tutuklama

Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24.11.2021 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi mahkeme şüphelilerden 6 kişiyi tutuklarken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, şüpheliler arasında 07.10.2021 tarihinde Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde toprağa gömülü vaziyette bulunan EYP düzeneğinde parmak izi saptanan ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınıp mahkemece tutuklanan A.H. isimli şüphelinin de Kuzey Irak Kandil Bölgesinde faaliyet gösterirken gördüğünü teşhis ettiği A.A'nın da bulunduğu bildirildi.