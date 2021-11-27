Sahte içki faciası! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Balıkesir'deki olay, Erdek ilçesi kırsal Ocaklar Mahallesi'nde 25 Kasım Perşembe günü meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Aysun ve Ahmet Verim çifti, iddiaya göre akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ahmet Verim'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Aysun Verim dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ahmet Verim'in yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken; Verim çiftinin akşam yemeğinde kaçak olarak üretilen içki içtikleri iddia edildi.