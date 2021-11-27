Son dakika: 27 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

22 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de 22 Kasım'da 361 bin 5 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 24 bin 856 olurken, vefat sayısı 193 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise 28 bin 935 oldu. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,70 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,33 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 473 bin 872'e yükseldi.