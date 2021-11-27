SON DAKİKA: Gaziantep’te dehşet! Her yerde aranıyorlardı: Toprağa gömülmüş halde bulundular...

Gaziantep'te bir süredir kaybolan ve aileleri tarafından kayıp başvurusunda bulunan 2 gencin cesetleri Fırat nehri kenarındaki bir fıstık bahçesinde toprağa gömülmüş halde bulundu.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan İbrahim Canmaya (23) ve Harun Özyer'den (25) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Güvenlik güçleri 2 kişinin bulunması için çalışma başlatırken, Karkamış ilçesinin Keklikoğlu köyü ile Gürçay köyü arasındaki Sarıkaya mevkiinde yakılmış bir araç bulan vatandaşların ihbarı üzerine bölgede yapılan incelemede aracın yakınındaki fıstık bahçesinde yeni kazılmış bir bölge bulan güvenlik görevlileri çukuru kazdıklarında iki gencin cesetlerini buldu.

Başlarında sert cisimlerle vurularak öldürüldükleri belirlenen Canmaya ve Özyer'in cesetleri otopsi yapılmak üzere erini Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilirken olayla ilgili olarak 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.