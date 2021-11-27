SON DAKİKA HABER: İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...

ERTELENMİŞ VAKALAR DA SİSTEME GİRDİ

Bu yıl kısıtlamaların kalkması dışında en önemli değişikliğin salgın nedeniyle 1,5-2 yıldır hastanelerden uzak olan "ertelenmiş hastaların" da sisteme girmesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Memişoğlu, bunun yarattığı yoğunluk nedeniyle oluşan randevu sıkıntısı dolayısıyla vatandaşlardan anlayış talebinde bulundu. Memişoğlu, "Ertelemiş, daha doğrusu ötelenmiş, bekletilmiş diğer hastalıklarla alakalı yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Yaklaşık 1,5 senedir insanların Kovid dışı hastalıklarla ilgili hastane başvuruları ötelendi. Kasım Aralık ayı zaten enfeksiyonların, ve hastanelerdeki yoğunluğun arttığı bir dönem. Buna bekletilmiş sağlık hizmet talebi de eklendi ve bunu yönetmekle de meşgulüz. Hastanelerde yoğun bakım ya da servislerde Kovid'le ilgili çok yoğun bir yükü yok şu an ama bekleyen hastalarımızın sağlık hizmetini karşılamakla ilgili bir yoğunluk var. Toplumumuzun da bunu anlayışla karşılayıp biz sağlık çalışanlarına destek vermelerini bekliyoruz" dedi.