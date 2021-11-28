122 Neyin Numarası? 122 Hangi Durumlarda Aranır, Nerenin Numarası?

Türkiye bulunduğu bölge itibari ile pek çok doğal afetle karşı karşıya kalabilen bir ülkedir. Deprem, sel, heyelan vb. doğal afetin sıklıkla görüldüğü bir yer olması nedeniyle bu vb. durumlarda çok hızlı şekilde acil yardım ekiplerine ulaşılması gerekmektedir. İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 'na(AFAD) ait bir hat olan 122 bu sayede yaşanan afet durumlarında acil müdahalede bulunabilmektedir. İşte, 122 numarası ile ilgili tüm detaylar…

122 Nerenin Numarası?

122 nolu telefon numarası AFAD'a ait bir hattır. Yaşanan doğal afetler sonucu gereken acil müdahaleler için vatandaşlar bu hattı kullanmaktadırlar. Bu hat sayesinde AFAD gerekli tüm yerlere en hızlı şekilde intikal ederek ilk yardım çalışmalarına başlamaktadır.

122 Hangi Durumlarda Aranır?

Bu hat deprem ve sel gibi acil müdahale gerektiren konularda vatandaşların arayarak acil durumu bildirmeleri için kurulmuştur. Yaşanan herhangi bir doğa olayı neticesinde oluşan acil müdahale durumlarında vatandaşlar 122 nolu telefon numarasını aramalıdırlar.