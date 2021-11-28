444 2 525 Nerenin Numarası, Kime Ait? 444 25 25 Nolu Telefon Numarası Kimin?

Bankalar oluşturduğu telefon hatları sayesinde çağrı merkezlerine gelen aramalar ile müşterilerin isteklerine cevap vermektedirler. Vatandaşlara kolaylık sağlayan bu telefon hatları hızlı ve kısa sürede sonuç odaklı olması açısından da önemli bir hizmettir.

444 2 525 Nerenin Numarası?

444 2 525 nolu telefon Akbank Müşteri Hizmetleri'ne ait bir hattır. Vatandaşlar bu numara üzerinde 7 gün 24 saat boyunca hizmet alabilmektedir. Müşteriler bu numarayı kredi kartı başvurusu, teslimi, kredi borcu, işlem detayı ya da pek çok farklı konuda bilgi almak için kullanabilmektedirler.