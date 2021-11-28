Emine Erdoğan: Yerli testler daha hızlı ve konforlu!

TESTLERİN HIZLI VE PRATİK OLMASI SEVİNDİRİCİ

Emine Erdoğan; Kovid-19'un tanısında kullanılan PCR testlerine alternatif geliştirilen yerli testler hakkında bilgi alarak, testlerin daha hızlı ve pratik olduğunu bildirdi. Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Burun yerine yeni yerli Kovid-19 testlerinin daha hızlı, konforlu ve pratik olması sevindirici. Özellikle test olması gereken temaslı gruptaki çocuklarımız için yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum."

Emine Erdoğan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti | Video

BİTKİLERDEN İLAÇ GELİŞTİRİLİYOR

'TÜBİTAK COVİD-19 Türkiye Platformu' çatısı altında yürütülen yerli aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının yapıldığı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün Biyogüvenlik Seviye-3 laboratuvarını da ziyaret eden Emine Erdoğan, araştırmacılarla diyafon üzerinden konuşarak, başarı temennisinde bulundu. Tıbbi bitkiler hakkında araştırmacılardan bilgi alan Emine Erdoğan, Türkiye'nin tıbbi bitkilerden ilaç geliştirmesinin takdire şayan olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, daha sonra enstitü çalışanı bilim insanlarıyla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.