Emine Erdoğan: Yerli testler daha hızlı ve konforlu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesindeki Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve enstitüleri ziyaret etti. TÜBİTAK MAM bünyesinde kurulan Bitkisel İlaç ve Takviye Edici Gıda Altyapıları biriminin açılışını da gerçekleştiren Erdoğan; yerli aşı, Kovid-19 testleri ve ilaç geliştirme alanlarına ilişkin yürütülen projelerle ilgili bilgi aldı.
TESTLERİN HIZLI VE PRATİK OLMASI SEVİNDİRİCİ
Emine Erdoğan; Kovid-19'un tanısında kullanılan PCR testlerine alternatif geliştirilen yerli testler hakkında bilgi alarak, testlerin daha hızlı ve pratik olduğunu bildirdi. Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Burun yerine yeni yerli Kovid-19 testlerinin daha hızlı, konforlu ve pratik olması sevindirici. Özellikle test olması gereken temaslı gruptaki çocuklarımız için yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum."
Emine Erdoğan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti | Video
BİTKİLERDEN İLAÇ GELİŞTİRİLİYOR
'TÜBİTAK COVİD-19 Türkiye Platformu' çatısı altında yürütülen yerli aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının yapıldığı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün Biyogüvenlik Seviye-3 laboratuvarını da ziyaret eden Emine Erdoğan, araştırmacılarla diyafon üzerinden konuşarak, başarı temennisinde bulundu. Tıbbi bitkiler hakkında araştırmacılardan bilgi alan Emine Erdoğan, Türkiye'nin tıbbi bitkilerden ilaç geliştirmesinin takdire şayan olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, daha sonra enstitü çalışanı bilim insanlarıyla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
BAKAN VARANK EŞLİK ETTİ
Emine Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK MAM iş birliğinde kurulan Sekapark Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi'ni ziyaret ederek, aromatik bitki işleme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan'a ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal eşlik etti.
Ziyarette, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de hazır bulundu.
TÜBİTAK ÜLKEMİZİN GURURU
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK'ı tebrik ederek, şunları yazdı: "Ülkemizin gururu TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen bilimsel çalışmalarla ilgili bilgi aldım. Çevreci çalışmaların yanı sıra yerli aşı ve kovid-19 alternatif testleriyle ilgili özverili çalışmalar dolayısıyla tüm araştırmacılarımızı tebrik ediyorum."