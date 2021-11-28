FETÖ imamı Sarıyer Belediyesi’ni de bağlamış

Soruşturma dosyasında yer alan İçişleri Bakanlığı Kontrolörlüğü raporuna göre, Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından ikisi 2015 yılında, biri 2016 yılında olmak üzere toplam üç hizmet alımı ihalesinde usulsüzlük tespit edildi. Erkan Karaarslan
'ın aralarında olduğu 22 sanık hakkında İhaleye fesat karıştırmak, resmi ve özel belgede sahtecilik suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldü.
TEKLİF VEREN İKİ FİRMA DA FETÖ İMAMININ
İddiaya göre, Sarıyer Belediyesi
kamu ihale mevzuatına yönelik danışmanlık, yazılım geliştirilmesi, güncellenmesi ve bakımı konularında ihale teklifi aldı. Yapılan incelemeler sonucu 2015 yılında Sarıyer Belediyesi tarafından pazarlık usulü ile gerçekleştirilen bir danışmanlık hizmeti alım ihalesinde satın almaya ve teklif vermeye davet edilen iki firmanın da Erkan Karaarslan ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Erkan Karaarslan'ın iki firmanın da yüzde 50 hissesine sahip hâkim ortağı olduğu anlaşıldı.
KUZEN VE BALDIZ ÜZERİNDEN
2015 yılında pazarlık usulü ile gerçekleştirilen bir diğer ihalede ise teklif vermeye davet edilen üç firmadan birinin yüzde 100 hissesine Erkan Karaarslan'ın sahip olduğu, diğer firmanın ise Karaarslan'ın kuzeni tarafından ihaleden 5 hafta önce kurulmuş bir şirket olduğu belirlendi. Bu ikinci ihalede tek istekli olarak teklif zarfı sunan şirketi ise Karaarslan'ın baldızı temsil etti.
ÜÇÜNCÜ FİRMAYI UYDURMUŞLAR
Her iki ihalede de üçüncü firma sahte evraklarla ihaleye davet edilmiş gibi gösterildi. Bu şekilde, ilan yapılmayan hallerde en az üç isteklinin davet edilmesi zorunluluğuna uyulmuş izlenimi verilmeye çalışıldı. Gerçekte ise ihaleye sadece ticari birliktelikleri bulunan iki firmanın davet edildiği belirtildi. İş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunluluğuna da uyulmadı. İhaleye katılma yeterliliğine ve koşullarına sahip olmayan iki firmanın ihaleye katılması sağlandı.
2016 yılında gerçekleştirilen üçüncü ihalede de birbirleri ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı iki firma ve sahte belgelerle üçüncü bir firma teklif sundu.
48 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık, Erkan Karaarslan'ın ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik suçlarından 19 yıldan 48 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcılık, diğer 21 sanığın da aynı suçlardan cezalandırılmalarını talep etti. Sanıklar İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanıyor.
Karaarslan hakkında daha önce de Mersin'de FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlama suçlarından, Aydın Büyükşehir Belediyesinde de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla ağır ceza mahkemelerinde davalar açılmıştı. Karaarslan'ın bir süre tutuklu yargılandıktan sonra serbest bırakılması tepki çekmişti.
BELEDİYE İHALELERİNE DEVAM EDİYOR
Erkan Karaarslan geçtiğimiz 2 Şubat'ta Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, belediyelerle çalışmaya devam ettiğini belirtmişti. Karaarslan, "Tahliye olduktan sonra hayat bizim için normale dönüyor. Artık kendi bildiğimiz, kendi uzmanı olduğumuz alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Belediye gelirleri ile ilgili pandemi dönemi nedeniyle çok büyük problemler var. Bununla ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz. Haliyle talep de var. Keyfimiz gayet yerinde" demişti.