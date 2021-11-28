FETÖ operasyonunda 64 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik İzmir
merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 96 şüpheliden 44'ü tutuklandı. 23 Kasım'da 21 ilde gerçekleşen operasyonda, aralarında albay, binbaşı, üsteğmen, teğmen rütbeleri dahil olmak üzere farklı rütbelerdeki 14'ü muvazzaf, 46 asker ve askeri okullardan ilişiği kesilen 65 askeri öğrenci ile toplam 111 şüpheliden, aralarında 6 albay, 1 binbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen rütbesinde askerlerin de bulunduğu 96 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerden 44'ü tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda bulunan 16 şüpheliden 13'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Diğer taraftan yine İzmir merkezli 24 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden de 20'sinin tutuklandığı öğrenildi.