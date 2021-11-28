Gaziantep şehidini binler uğurladı

Kilis
'te
"Mülteci" kılığında yurda sızma girişiminde bulunan teröristlerin ateşiyle şehit düşen Uzman Çavuş Savaş Dinç, memleketi Gaziantep
'te son yolculuğuna uğurlandı.
Binlerce vatandaşın katıldığı cenazede annesi Behiye, babası Hasan ve eşi Derya Dinç güçlükle ayakta durabildi.
Şehidin naaşı Gaziantep Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi. Şehidin kardeşi Zafer Dinç'in uzman çavuş olduğu, Ecemsu ve Azra adında iki kızının olduğu öğrenildi.