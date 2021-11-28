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Giriş Tarihi: 28.11.2021 09:30

İletişim Başkanı Altun'dan Bursa'da trafik kazasında vefat eden gençler için taziye mesajı

AA
İletişim Başkanı Altun’dan Bursa’da trafik kazasında vefat eden gençler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bursa'da trafik kazasında vefat eden gençler Kağan Talip Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kağan, Muratcan, Tarık ve Yusuf Taha… Bu ülkeye ve insanlığa dair hayalleri olan ve hayallerini gerçekleştirmek için koşturan pırlanta gibi gençler. Vefat haberleri hepimizin yüreğini yaktı. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Dört genç, İstanbul Genç İHH'nin liselilere yönelik düzenlediği teknoloji kampına giderken, Bursa'da geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

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İletişim Başkanı Altun'dan Bursa'da trafik kazasında vefat eden gençler için taziye mesajı
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