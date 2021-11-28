İletişim Başkanlığından İET açıklaması: Türkiye ve üye ülkeler için hati öneme sahiptir

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan ziyâreti çerçevesinde katılım gösterdiği ve mevcut dönem başkanlığını da Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdimuhammedov'a devrettiği Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı, pek çok yönden Türkiye ve üye ülkeler için hayatî öneme sahiptir.



Türkiye'yi, Türkî Cumhuriyetler ve Güney Asya ülkeleriyle bir araya getiren Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı (EİT), 8 milyon km²'lik bir alanı ve 500 milyona yakın nüfûsu bünyesinde barındırmaktadır.



Üye ülkeler, doğal kaynaklar açısından zengin olmakla birlikte, ekonomik ve sosyal kalkınmaya dayalı bir geleceğe katkı sağlayacak ekonomik kaynak çeşitliliğine de sahiptir. Bu da Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu bu teşkilatı en önemli uluslararası örgütlerden biri yapmaktadır.



EİT, üyesi devletler vasıtasıyla Basra Körfezi, Hint Körfezi, Karadeniz, Akdeniz,Hazar Denizi ve Kafkasya olmak üzere Balkanlara kadar erişim imkanı ile stratejik olarak da dünyanın en önemli lokasyondaki örgütlerinden biridir.

Büyük Selçuklu Devleti coğrafyasında bulunan bu teşkilât, Asya-Avrupa arası kara ticâretinin, yâni İpek Yolu'nun da kalbi konumundadır.

EİT yalnızca Türkî Cumhuriyetlerle değil, Afganistan, Pakistan gibi dost ülkelerle de kültürel, ticârî, ekonomik ve diplomatik alanlarda bağların güçlenmesine vesile olmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da kaydettiği gibi, 2025'e kadar stratejik vizyon hedefleri arasında yer alan ECOTA ticâret anlaşmasının yürürlüğe konulması durumunda, üye ülkeler arasındaki ticâretin daha da ilerleyerek 100 milyar dolar rakamını görmesi mümkündür."