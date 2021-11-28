Soylu, Kılıçdaroğlu’nu yalanladı: O alan 7 yıldır hiçbir siyasi partiye verilmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapılmasına izin verilmediği yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu'na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.
Soylu'nun paylaşımında ayrıca, 2014 yılından itibaren mitinglerin Eski Tevfik Gür Stadyumu'nun yanında yapıldığı belirtilerek, o tarihten bu yana siyasi partilerin yapmış oldukları mitinglerin listesi verildi.