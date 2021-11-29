Haberler Gündem Haberleri 11. Kalkınma Planı’nda öncelik kadınlarda
Giriş Tarihi: 29.11.2021

11. Kalkınma Planı’nda öncelik kadınlarda

Eda IŞIK Eda IŞIK
11. Kalkınma Planı’nda öncelik kadınlarda
Hükümet, kadın istihdamını artırmak için düğmeye bastı. "2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı ve 11. Kalkınma Planı"nda kadınların istihdamı için yapılacak çalışmalar tek tek sıralandı. Buna göre "İş'te Anne Projesi" ve çocuk bakım desteği uygulamasıyla kadınların işgücü piyasasına katılımları sağlanacak. Kadınlara finansal-okuryazarlık eğitimi verilecek. Kadınların siyasete aktif katılımlarının artırılmasına ilişkin muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, sendikalarla çalışmalar yürütülecek. Kadın girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek. Kadınlar tarafından kurulan kooperatiflere yönelik; eğitim, girişimcilik ve danışmanlık gibi alanlarda sunulan destekler yaygınlaştırılacak ve bununla ilgili gerekli hukuki düzenlemeler yapılarak kadınların kooperatif kurmaları kolaylaştırılacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
11. Kalkınma Planı’nda öncelik kadınlarda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA