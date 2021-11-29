11. Kalkınma Planı’nda öncelik kadınlarda

Hükümet, kadın istihdamını artırmak için düğmeye bastı. "2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı ve 11
. Kalkınma Planı
"nda kadınların istihdamı için yapılacak çalışmalar tek tek sıralandı. Buna göre "İş'te Anne Projesi" ve çocuk bakım desteği uygulamasıyla kadınların işgücü piyasasına katılımları sağlanacak. Kadınlara finansal-okuryazarlık eğitimi verilecek. Kadınların siyasete aktif katılımlarının artırılmasına ilişkin muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, sendikalarla çalışmalar yürütülecek. Kadın girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek. Kadınlar tarafından kurulan kooperatiflere yönelik; eğitim, girişimcilik ve danışmanlık gibi alanlarda sunulan destekler yaygınlaştırılacak ve bununla ilgili gerekli hukuki düzenlemeler yapılarak kadınların kooperatif kurmaları kolaylaştırılacak.