Haberler Gündem Haberleri 183 Neyin Numarası? ALO 183 Nedir, Nerenin Numarası?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:39 Son Güncelleme: 29.11.2021 09:39

183 Neyin Numarası? ALO 183 Nedir, Nerenin Numarası?

183 Neyin Numarası? ALO 183 Nedir, Nerenin Numarası?

Günümüzde pek çok kurumun kendilerine özel telefon hatları bulunmaktadır. Kurumlar bu telefonlar sayesinde vatandaşlarla daha yakından irtibat kurup kısa yoldan sorunlarını ve isteklerini karşılamaktadırlar. Alo 183 de o hatlardan biridir. Peki, 183 nedir, neyin numarası?

Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından kurulmuş olan Alo 183 hattı sosyal destek veren bir hizmet hakkıdır. Peki, Alo 183 hangi durumlarda kullanılır? İşte, 183 nolu telefon hakkında tüm detaylar…

183 Nerenin Numarası?

183 destek hattı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir hattır. İhmal, istismar, şiddet vb. konularda aranabilen bu hat pek çok töre ve namus cinayetlerinin önüne geçebilmeyi amaç edinmektedir. Alo 183 hattına bu vb. durumlarla ilgili şikayet geldiğinde sorun kolluk kuvvetlerine iletilerek hızlı bir şekilde gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
183 Neyin Numarası? ALO 183 Nedir, Nerenin Numarası?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA