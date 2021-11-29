Bakan Abdulhamit Gül’den önemli açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi işbirliğiyle Yargıtay'ın yeni yerleşkesinde bulunan İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonunda düzenlenen, "Uluslararası Yaklaşımlar Işığında Türkiye'de 16. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı"na katıldı. Çalıştaya Bakan Gül'ün yanı sıra, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, akademisyenler ve yargı mensupları katıldı.



Burada bir konuşma yapan Bakan Gül, ceza kanunlarının caydırıcılığını, mahkemelerin verdiği soyut cezaların değil, cezaların tatbik edilmesinin sağlayacağına değinerek, bugüne kadar infaz sisteminde yapılan çalışmaları anlattı.





"CEZAEVİNDEKİ HÜKÜMLÜ DE DENETİMLİ SERBESTLİK ALTINDAKİ YÜKÜMLÜ DE ONURUNA YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE MUAMELE GÖRMELİDİR"



Hangi suçu işlemiş olursa olsun adaletin hükmüne konu olan insanın, devlete emanet olduğunu belirten Bakan Gül, "Cezaevindeki hükümlü de denetimli serbestlik altındaki yükümlü de her zaman onuruna yakışır bir şekilde elbette muamele görmelidir. Hukuk devleti ilkesini ancak insan onurunu gözeterek, hak ve özgürlükleri koruyup geliştirerek güçlendirebiliriz. Hakları korumak ve yaşatmak, hukuk devletinin önceliğidir ve ödevidir. Kanunlar, insanoğlunu, hak ve özgürlükleriyle korumak için vardır" dedi.





CEZAEVLERİNDEKİ EĞİTİM, ÖĞRETİM



Eğitim, öğretim ve meslek edindirme faaliyetlerinin ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde devam ettiğini vurgulayan Bakan Gül, son 3 yılda 14 bin 345 hükümlü ve tutuklunun ceza infaz kurumlarında okuma-yazma öğrendiğini belirtti. Bakan Gül, cezaevlerindeki bu mesleki eğitim merkezlerinin sayılarının artırılacağını söyledi.



"ÇOK SAYIDA ALANDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"



İş yurtlarının çalışmalarının çok sayıda alanda sürdüğünü bildiren Bakan Gül, denetimli serbestlik alanında Türkiye'nin yaptıklarının dünyaya örnek olduğunu vurguladı.



Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu Genel Sekreteri Willem van der Brugge'nin kendisinden önce konuşma yaptığını anımsatan Bakan Gül, şöyle konuştu:





"Sayın Genel Sekreter, organizasyon şemasında birçok bayrağı gösterdi ama dünyanın en güzel bayrağı Türk bayrağı orada yoktu. Umarız orada da bu tecrübeden istifade ederler. Türkiye'nin tüm dünyaya katkı sunacak tecrübeleri var, bunlardan da istifade edilmesini bekliyoruz."



Hükümlülerin ağaçlandırma faaliyetlerine de katkıda bulunduğun belirten Bakan Gül, bugüne kadar 2 milyon fidan dikimi yapıldığını kaydetti.



"SUÇ İŞLEYEN KİŞİLERİN TOPLUMDAN DIŞLANMASI VE TOPLUMA YABANCILAŞMASI HALİNDE İSE YENİDEN SUÇ İŞLEME ORANI ARTAR"



Çalıştayda konuşan Yargıtay Başkanı Akarca ise, tüm eleştirilere rağmen, ceza infaz sisteminin başarı ölçütlerinden birinin hiç şüphesiz hükümlülerin tahliye sonrasında yeniden suç işlememeleri olduğunu belirterek, "Suç işleyen kişilerin toplumdan dışlanması ve topluma yabancılaşması halinde ise yeniden suç işleme oranı artar. Bu durumdan da en çok toplum zarar görür. Ceza adalet sisteminin insan hakları, hukuk devleti ve demokrasinin yanı sıra toplum ve devlet düzeninin korunması bakımından da önemli bir işlevi bulunmaktadır. Toplumun suçtan ve suçludan korunması amacıyla izlenecek yöntemler, geliştirilecek mekanizmalar ve uygulanacak stratejiler oldukça önemlidir. Karar vericilerin bu konuda uzak görüşlü ve duyarlı olması gerekir" diye konuştu.



İnfaz sisteminin öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlaması gerektiğine dikkat çeken Akarca, şunları kaydetti:



"Bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmeli, toplumu suça karşı korumalı, hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmeli, üretken ve kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmalıdır. Bu şekilde hem toplum suça karşı korunmuş olur, hem de suç işleyenler yeniden topluma kazandırılır. İşte bu noktada infaz sistemi ve bu sistemin en önemli bileşenlerinden biri olan denetimli serbestlik büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de 16 yıl önce kurulan denetimli serbestlik kurumunun kısa sürede geliştiğini, teşkilatlandığını ve başarılı çalışmalar yaptığını gözlemlemekten duyduğum memnuniyeti bu vesileyle ifade etmek isterim. İnfaz hukukunun bir başka temel özelliği de cezaların veya güvenlik tedbirlerinin öngörülebilir olmasıdır. Cezası kesinleşen hükümlü, ne kadar sürede tahliye olacağını bilebilmelidir. Bu nedenle de cezaların infazına ilişkin kanun hükümlerinin açık ve anlaşılır olması gerekir."