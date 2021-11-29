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Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:02 Son Güncelleme: 29.11.2021 13:12

Bölücü örgütün hücrelerine baskın! 10 adreste yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bölücü örgütün hücrelerine baskın! 10 adreste yakalandılar

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve kırsal alandan İstanbul'a geldikleri saptanan şüphelilerin yakalanması için sekiz ilçede 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Bölücü örgütün hücrelerine baskın! 10 adreste yakalandılar | Video


Yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

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Bölücü örgütün hücrelerine baskın! 10 adreste yakalandılar
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