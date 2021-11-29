İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve kırsal alandan İstanbul'a geldikleri saptanan şüphelilerin yakalanması için sekiz ilçede 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.



Bölücü örgütün hücrelerine baskın! 10 adreste yakalandılar | Video



Yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.