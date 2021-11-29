Dev projede sona gelindi! Kentin 50 yıllık su ihtiyacı karşılanacak

'SU AŞKINA FERHAT GİBİ DAĞLARI DELDİK'

Projenin Trabzon'un yarım asırlık su ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Kılıçaslan, "Kutlugün mevkisinde suyu Trabzon'a iletebilmek için yine bir tünel çalışması yapmamız gerekti. Su aşkına Ferhat gibi dağları deldik. Burada da bin 20 metrelik bir tünel güzergâhımız var. Şehir içerisinde bir yapı olduğu için yine inşaat sistemi olarak, patlatma sistemi olarak, orada kolay bir patlatma ve inşaat ilerlemesi yapamıyoruz. Zar zor, metre metre aşıyoruz. Dolayısıyla tünelimizde 270 metrelik bir ilerleme sağladık. Özellikle içerisinde bulunduğumuz arıtma tesisini 80 bin metrekarelik bir alana yaymamız gerekiyordu. Ama coğrafi olarak yer bulamadığımızdan, arazi şartlarının kolay olmayışından dolayı 41 bin metrekareye yerleştirmek zorunda kaldık. Bu da yapıların daha zor, daha iç içe, daha projelendirmesi zor hale gelmesi anlamına geliyordu. Biz bunu sağlamış olduk. Projenin gerçekleşmesi ile birlikte memba kalitesinde içme suyunu Trabzon'la buluşturmuş olacağız" diye konuştu.