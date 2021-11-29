Eski başkan Karabağ’a ihraç kararı

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu bugün saat 11.00'da toplandı. Yapılan toplantıda geçtiğimiz hafta gerçekleşen YDK'da Kasım ayı gündemine bırakılan Bayraklı Eski Belediye başkanı Hasan Karabağ dosyası masaya yatırıldı.

İHRACA ONAY



Karabağ'la ilgili İl Disiplin Kurulu'nun verdiği ihraç kararı, YDK tarafından oybirliği ile onandı. Böylece Karabağ'ın partisiyle bağlantısı resmen kesilmiş oldu.

NE OLMUŞTU?



Yerel seçimlerden kısa bir süre sonra CHP Bayraklı ilçe yönetimi Karabağ'ın partiden ihraç edilmesi için harekete geçmiş ve dosya hazırlamıştı. İl Disiplin Kurulu Karabağ'ın partiden kesin ihracına karar vermiş ancak karar Karabağ'a tebliğ edilmemişti. Geçtiğimiz aylarda alınan karar eski başkana iletilmiş, Karabağ da konuyu CHP YDK'sına taşımıştı.