Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber hakkında istenen ceza belli oldu

Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Süleyman Büyükberber, 17 Ağustos 2016 tarihinde 'Silahlı terör örgütüne' üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Büyükberber, savcılık ifadesinin ardından, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Süleyman Büyükberber hakkında 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçlamasıyla dava açmıştı. Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, Büyükberber'in üniversitede işe aldığı 190 kişinin FETÖ ile irtibatlı oldukları için 190'ının da örgüt üyeliğinden KHK ile ihraç edildiği belirtilmişti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Büyükberber katılmazken avukatı salonda hazır bulundu.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Süleyman Büyükberber'in FETÖ üyeliğinden dolayı kamu görevinden çıkarıldığını, 95'i bylock kullanıcısı olmak suretiyle 190 örgütle irtibatı olan kişiyi üniversiteye personel olarak aldığını tanık beyanlarının da desteklendiği hatırlatıldı. Ardından FETÖ yöneticisi olmadığı ancak örgüt içerisinde yer alarak hareket ettiği belirtilerek 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının savunma için süre istemesi üzerine mahkeme, duruşmayı erteledi.