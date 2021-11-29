Fas’a yapılacak uçuşları 14 gün süre ile durduruldu

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada Fas Sivil Havacılık Otoritesi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Fas hava sahasını tüm uluslararası uçuşlara kapatma kararı aldığı hatırlatılarak Fas'ta Marakeş ve Kazablanka' ya gerçekleştirilen uçuşların karşılıklı olarak durdurulduğu belirtildi. Açıklamada yolcuların bilet değişiklik, iptal ve iade işlemlerini internet sitesi veya çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.



Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada ise "Resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda; 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Fas ile uçuşlarımız karşılıklı olarak 14 günlüğüne durdurulmuştur. Bir sonraki uçuşumuz 13 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecektir "denildi