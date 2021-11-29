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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Feci kazada ihmal can aldı

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
CEYDA TAYLAN CEYDA TAYLAN
Aksaray'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki Nazlı Şahin (20) hayatını kaybetti, Ahmet Yağdı (27) ile Mustafa Yıldırım (21) ise yaralandı. Şahin'in emniyet kemerini takmadığı, kazada araçtan fırladığı belirtildi.
Kahramanmaraş'ta sepetli motosikletin devrilmesi sonucu yolculardan Esme Bacak öldü, iki kişi yaralandı.
İzmir'in Buca ilçesinde 06 FK 2371 plakalı otomobil kontrolden çıkıp direğe çarptı. Kazada sürücü Tuğberk Sayhan hayatını kaybetti.
Erzincan'ın Refahiye ilçesi Akarsu köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. 22 kişi yaralandı. -
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Feci kazada ihmal can aldı
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