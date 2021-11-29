Feci kazada ihmal can aldı

Aksaray
'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki Nazlı Şahin (20) hayatını kaybetti, Ahmet Yağdı
(27) ile Mustafa Yıldırım
(21) ise yaralandı. Şahin'in emniyet kemerini takmadığı, kazada araçtan fırladığı belirtildi.
Kahramanmaraş
'ta sepetli motosikletin devrilmesi sonucu yolculardan Esme Bacak
öldü, iki kişi yaralandı.
İzmir
'in Buca ilçesinde 06 FK 2371 plakalı otomobil kontrolden çıkıp direğe çarptı. Kazada sürücü Tuğberk Sayhan
hayatını kaybetti.
Erzincan'ın Refahiye ilçesi Akarsu köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. 22 kişi yaralandı. -