FETÖ’nün “küçük bölge ablası” yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, Fatih Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan baskında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem yapılan ve KHK kapsamında öğretmen olarak görev yaparken ihraç edilen, hakkında 7 yıl 6 ay keşinleşmiş hüküm bulunan Sultan Yılmaz isimli kadın yakalandı. Yılmaz'ın, örgütün sözde "küçük bölge ablası" olduğu bildirildi.

Sultan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.