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Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:46

FETÖ’nün “küçük bölge ablası” yakalandı

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
FETÖ’nün “küçük bölge ablası” yakalandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda FETÖ’nün sözde “küçük bölge ablası” yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, Fatih Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan baskında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem yapılan ve KHK kapsamında öğretmen olarak görev yaparken ihraç edilen, hakkında 7 yıl 6 ay keşinleşmiş hüküm bulunan Sultan Yılmaz isimli kadın yakalandı. Yılmaz'ın, örgütün sözde "küçük bölge ablası" olduğu bildirildi.

Sultan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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FETÖ’nün “küçük bölge ablası” yakalandı
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