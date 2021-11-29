Lodos İstanbul’u vurdu, İBB tasarruf adı altında metroların yürüyen merdivenlerini kapattı! Marmaray’da ek seferler konuldu

İstanbul Valiliği etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise rüzgarın şiddetinin zaman zaman 100 kilometrenin üstüne çıktığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi 33 çatının uçtuğunu, 192 ağacın, 52 trafik ışığı ve yön tabelasının devrildiğini, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğünü, 12 aracın ise hasar gördüğünü açıkladı.



DENİZ SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANDI



Kuvvetli lodos nedeniyle Şehir Hatlarının deniz ulaşım seferlerinde aksamalar yaşandığını açıklayan İBB, Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı'nda katener (enerji) teline dış alandan gelen cisim düşmesi nedeniyle enerji kesintisinin yaşandığını belirtti. Seferler Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapıldığını belirtti. Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları da kuvvetli fırtına nedeniyle işletmeye kapatıldı.



Tehlike arz eden olaylarda mahsur kalan 9 kişi İBB İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman trafik iki yönlü olarak tek şeritten sağlandı. İstanbul Boğazı ise gemi geçişi trafiğine kapatıldı.



İBB'ye fırtına nedeniyle il genelinden 521 ihbar geldi. İBB ekipleri tarafından tüm ihbarlara müdahale edildi. Bölgelerden gelen ihbarlara ekiplerin müdahale çalışmalarının ise devam ettiği bilgisi paylaşıldı.



METROLARDA YÜRÜYEN MERDİVENLER KAPATILDI



İBB yönetimi lodosun etkili olduğu İstanbul'da yeniden tasarruf adı altında metroların yürüyen merdivenlerini kapattı. Vatandaş ise kapalı olan yürüyen merdivenler ve aksayan metro seferleri nedeniyle İBB yönetimine tepki gösterdi.



MARMARAY'DA OLAĞANÜSTÜ ÇABA



İstanbul'da deniz seferlerinin aksaması ve metro seferlerindeki sorun nedeniyle vatandaşlar Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray'a akın etti. Olağanüstü kalabalığın yaşandığı Marmaray'da Bakanlık sefer sıklığını artırırken Bakanlık yetkilileri ulaşımda akşama olmaması amacıyla yoğun performans harcadı.