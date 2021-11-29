Mardin’de terör operasyonu: 45 gözaltı

Mardın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekât Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 45 kişi gözaltına alındı. Mardin
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile PKK
/ KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, çukur/barikat eylemlerine katıldığı tespit edilen, sosyal medya üzerinden örgütü propagandası yaptıkları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Polisin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı olanların adreslerinde arama yapıldı. 45 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca, çok sayıda örgütsel doküman/ kitap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.