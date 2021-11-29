İstanbul’da motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

İstanbul Valiliği kuvvetli lodos nedeniyle motokuryelerin bugün saat 23.00 ila yarın saat 18.00'a kadar trafiğe çıkışlarının yasaklandığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle; motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından Valiliğimizce alınan karar uyarınca; bugün saat 23.00'den yarın saat 18.00'e kadar; başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir.
"ALINAN KARARA HASSASİYETLE UYMALARI BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"
Bu karar; özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak, hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır. Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir."