Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
Giriş Tarihi: 29.11.2021 22:09 Son Güncelleme: 29.11.2021 22:21

İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

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İstanbul’da motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin bugün saat 23.00 ila yarın 18.00 arasında trafiğe çıkışını yasakladı. Yapılan açıklamada, "Başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği kuvvetli lodos nedeniyle motokuryelerin bugün saat 23.00 ila yarın saat 18.00'a kadar trafiğe çıkışlarının yasaklandığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle; motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından Valiliğimizce alınan karar uyarınca; bugün saat 23.00'den yarın saat 18.00'e kadar; başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir.

"ALINAN KARARA HASSASİYETLE UYMALARI BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Bu karar; özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak, hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır. Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir."

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İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
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