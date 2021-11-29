Omicron paniği

İLK kez Güney Afrika
'da tespit edilen ve diğer koronavirüs mutasyonlarından çok daha tehlikeli olan Omicron
varyantının, Delta varyantına kıyasla daha kolay bulaştığı belirlendi. Almanya
'da Federal Hükümet'e sunulan raporda aynı zamanda Omicron varyantının aşıların etkisini önemli ölçüde azaltabileceği uyarısı yapıldı. Bu da vaka sayısının rekor üstüne rekor kırdığı Almanya'yı endişelendirdi.
AŞILARI ETKİLEYEBİLİR
GÜNLÜK vaka sayısının 80 binlere dayandığı Almanya'da aşının etkisinin azalması, vaka sayısına paralel olarak ölenlerin sayısının da artmasına yol açabilir. Raporda yeni durumun ciddiye alınması gerektiğine işaret edildi. Ünlü virolog Christian Drosten
, "Hastalığın ciddiyetinde değişiklik olup olmadığına dair elimizde henüz kanıt yok. Ama yeni varyant, bağışıklık sisteminden kaçabilir" diye konuştu.
UÇAKLA GELDİLER
DÜNYA Sağlık Örgütü
'nün (DSÖ) verdiği bilgilere Omicron, şimdiye kadar Afrika'da, Asya
'da, İsrail
, Almanya, Belçika
ve İngiltere
'de görüldü. Çek Cumhuriyeti
ve Hollanda
'da da Afrika'dan dönen yolcuların koronanın Omicron varyantına yakalandığı belirlendi. Avrupa
Sağlık Kurumu da (ECDC) Omicron'un tehlikesi konusunda uyardı. Almanya'da ise bilinen üç vaka var. Bunların ikisi Münih, biri Frankfurt'ta.
'MUTLAKA ENGELLENMELİ'
ÜÇ hastanın da havayolu ile Güney Afrika
'dan gelen yolcular olduğu bildirildi. Dünya Doktorlar Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, virüsün mutasyona uğramasına fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. Montgomery, "Olası her enfeksiyon önlenmelidir. Ne kadar tehlikeli olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Ama çok hızlı yayılıyor gibi görünüyor. Ne kadar az enfeksiyona izin verirsek o kadar iyi" dedi.
SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile yaptığı görüşme için, "Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan koronavirüse yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konuşuldu" dedi. Koca, "3.5 milyon vatandaşımızın yaşadığı Almanya salgında zor günler geçiriyor. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız" açıklamasında da bulundu.