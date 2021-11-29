Sabah yazarları Donat ve Bursalı’ya onur ödülü

Bartın Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı
etkinliğine katılan Sabah Yazarı Yavuz Donat
ile Turkuvaz Medya Grubu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı, Gazeteci Şebnem Bursalı
'ya onur ödülü verildi. Donat ve Bursalı "Dünden Bugüne Türkiye
" adı altında Belediye Cep Sineması'nda gerçekleştirilen söyleşide yakın siyasi tarihimizin kırılma noktalarıyla ilgili bilgiler vererek, Türk siyasetinin en önemli kırılma noktasının darbeler olduğunu ifade ettiler. Söyleşi ve Onur ödülü öncesi Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı Vali Sinan Güner
ile Belediye Başkanı Cemal Akın Bartın ilinin Güzelcehisar
sahilinde, volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu 80 Milyon Yıl önce oluşan Türkiye'nin tek lav sütunlarıyla, Kent Tarihi
müzesini gezerek bilgi aldılar. Konuşmalardan sonra köşe yazarı Yavuz Donat'a ve Şebnem Bursalıya Bartın Belediye Başkanı tarafından Onur Ödülü verildi.