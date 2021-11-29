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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Sabah yazarları Donat ve Bursalı’ya onur ödülü

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Sabah yazarları Donat ve Bursalı’ya onur ödülü

SABAH yazarları Yavuz Donat ve Şebnem Bursa’lı 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında onur ödülü verildi

Bartın Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı etkinliğine katılan Sabah Yazarı Yavuz Donat ile Turkuvaz Medya Grubu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı, Gazeteci Şebnem Bursalı'ya onur ödülü verildi. Donat ve Bursalı "Dünden Bugüne Türkiye" adı altında Belediye Cep Sineması'nda gerçekleştirilen söyleşide yakın siyasi tarihimizin kırılma noktalarıyla ilgili bilgiler vererek, Türk siyasetinin en önemli kırılma noktasının darbeler olduğunu ifade ettiler. Söyleşi ve Onur ödülü öncesi Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı Vali Sinan Güner ile Belediye Başkanı Cemal Akın Bartın ilinin Güzelcehisar sahilinde, volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu 80 Milyon Yıl önce oluşan Türkiye'nin tek lav sütunlarıyla, Kent Tarihi müzesini gezerek bilgi aldılar. Konuşmalardan sonra köşe yazarı Yavuz Donat'a ve Şebnem Bursalıya Bartın Belediye Başkanı tarafından Onur Ödülü verildi.
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Sabah yazarları Donat ve Bursalı’ya onur ödülü
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