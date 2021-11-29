Şaibeli koruma müdürüne görevden el çektirildi

Kılıçdaroğlu'nun özel ve resmi koruma müdürü arasındaki kriz kovulmayla sonuçlandı. Resmi koruma müdürünü, özel uçağa almayan Kılıçdaroğlu'nun, özel koruma müdürü Kemal Aslan
'ın görevine son verildi. Kılıçdaroğlu'nun özel korumalığını yapmaya devam eden Koray Aslan, geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı
'nın Kılıçdaroğlu'nu koruması için atadığı resmi koruma müdürüne hakaretler yağdırarak Muğla
'ya giderken binecekleri özel uçağa almadığı ortaya çıkmıştı. Aslan'ın adı daha önce de ihale skandallarına karışmıştı. Mustafa Sait ÖZKAN
/ SABAH