THY’den yolculara lodos uyarısı!

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" dedi.

UÇAKLAR DİVERT ETTİ

Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atmak zorunda kalan THY'nin 6 seferi başka havalimanlarına yönlendirildi. THY'nin Newyork, Varşova, Budapeşte, Malta, İzmir -İstanbul Havalimanı'na seferini yapan uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilirken, Amasya seferini yapan uçak ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.