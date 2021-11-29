Türkiye, Yusuf yüzlü gençlerini uğurladı

Önceki gün İstanbul-Bursaİzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında Muratcan Kaya
'nın (21) kullandığı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Haldız (41) yönetimindeki TIR'a arkadan çarpmış, kazada aynı araç içinde bulunan Tarık Kesekçi
(26), Yusuf Taha Göktaş
(22) ve Kaan Talip Tığlı
(25) hayatını kaybetmişti. İHH'nin Bursa
'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken yaşanan elim kaza sonrası her biri önemli organizasyonlarda görev yapan gençlerden Tarık Kesekçi memleketi Nevşehir
'de, Yusuf Taha Göktaş (22) memleketi Zonguldak Ereğli
'de, Muratcan Kaya (21) ve Kaan Talip Tığlı (25) ise İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazlarına binlerce vatandaş katılırken, Eskişehir
, Kütahya
ve Şanlıurfa
'nın yanı sıra bazı illerde de gıyabi cenaze namazları kılındı.
YÜKSEK DONANIMLIYDI
Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekci (26) için Nevşehir'deki Hacı Rasim Uzer Camisi'nde tören düzenlendi. Kesekci'nin cenaze namazına ailesinin yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
, İHH genel başkan yardımcıları Yavuz Dede
ve Sait Demir
, il protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazında eşi Cansu Esra Kesekci, baba Salim Kesekci ve ağabeyi Mustafa Kesekci, güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından 'kardeşim' dediği Tarık Kesekci ile ilgili konuşan Selçuk Bayraktar, ülke ve millet adına büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Bayraktar, Kesici'nin genç yaşında mühendislik ekibine liderlik etmeyi başardığını belirterek, "Yüksek donanımlı bir mühendisti ama Tarık'ı özel kılan ondaki şuur ve idealizmdi. Bütün yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı" dedi. Kesekci'nin cenazesi, Taşlıbel Mezarlığına defnedildi.
YUSUF YÜZLÜM
Kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İHH gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş (22) ise memleketi Zonguldak Ereğli'ye bağlı Kepez Mahallesi'nde toprağa verildi. Göktaş'ın babası Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi
Fizik Öğretmeni Kerem Göktaş, "Acıyı ifade etmek gerçekten çok zor. Adını Yusuf koydum, Yusuf yüzlü, Yusuf ahlâklı olsun diye. Hep bizi mutlu etti, hep bizi sevindirdi" dedi.
İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİLER
KAZADA hayatını kaybeden 21 yaşındaki Muratcan Kaya ve 25 yaşındaki Kaan Talip Tığlı ise İstanbul Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kaya ve Tığlı'nın cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Cenazeye katılan İHH gönüllüsü Mehmet Akif Kaya ise "Ben de Bursa'ya gidecektim. Tarık ağabeyim kendi aracıyla Bursa'ya gidecekti. Aracı bozulunca yerimi ona verdim. Benim yerime Bursa'ya yola çıktı, şehit oldu. Geriye baktığımda onlar mı şanslı ben mi şanslıyım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.