Uzman Çavuş Savaş Dinç’in şehit edilmesi olayında 3 tutuklama geldi

Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in (29) şehit olduğu olayla ilgili soruşturma başlatan Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya karıştıkları gerekçesiyle 5 kişiyi gözaltına almıştı. Jandarma'daki sorguları tamamlanan Y.E.K., M.H., M.H., A.D. ve M.S. isimli şüpheliler Kilis Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan M.H., Y.E.K. ve M.S. tutuklanırken, M.H. ve A.D. isimli şahıslar ise serbest bırakıldı.