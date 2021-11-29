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Giriş Tarihi: 29.11.2021 17:26

Uzman Çavuş Savaş Dinç’in şehit edilmesi olayında 3 tutuklama geldi

İBRAHİM GÜNEŞ
Uzman Çavuş Savaş Dinç’in şehit edilmesi olayında 3 tutuklama geldi

Kilis'te, geçtiğimiz hafta Suriye'ye yasa dışı geçişmelere müdahale ederken şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehadetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 2'si ise serbest bırakıldı.

Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in (29) şehit olduğu olayla ilgili soruşturma başlatan Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya karıştıkları gerekçesiyle 5 kişiyi gözaltına almıştı. Jandarma'daki sorguları tamamlanan Y.E.K., M.H., M.H., A.D. ve M.S. isimli şüpheliler Kilis Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan M.H., Y.E.K. ve M.S. tutuklanırken, M.H. ve A.D. isimli şahıslar ise serbest bırakıldı.

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Uzman Çavuş Savaş Dinç’in şehit edilmesi olayında 3 tutuklama geldi
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